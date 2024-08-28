Могилы древнего племени Сяньби нашли в ВКО

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области обнаружены могилы древнего племени Сяньби, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Института археологии им. А. Х. Маргулана, археологические исследования проводились в ущелье Таутекели, расположенном в 11 км от села Аршаты Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. В результате были обнаружены 13 погребально-поминальных комплексов, принадлежащих племени Сяньби, датируемых первой половиной I тысячелетия.

Фото: Институт археологии им. А. Х. Маргулана

— Могилы с ямой посередине окружены камнями. В неглубоких, около метра в глубину, ямах были обнаружены одиночные захоронения взрослых, реже — детей. В двух могилах вместе с человеком хоронили лошадь. Внутри гробницы обнаружены бусы из полудрагоценных камней и керамика, — говорится в сообщении.

Руководитель раскопок — ведущий научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Маргулана Азат Айткали.

Фото: Институт археологии им. А. Х. Маргулана

Фото: Институт археологии им. А. Х. Маргулана

Фото: Институт археологии им. А. Х. Маргулана

По данным письменных источников, сяньбийцы сыграли ключевую роль в формировании и развитии этнокультурных процессов в Центральной Азии после распада Хуннской империи. Их влияние отразилось на различных аспектах культурного и политического развития кочевых сообществ региона, включая формирование новых государственных образований, развитие военных традиций и социально-экономических структур.