РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:47, 28 Август 2024 | GMT +6

    Могилы древнего племени Сяньби нашли в ВКО

    тайпа, сяньби
    Фото: Институт археологии им. А. Х. Маргулана

    В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области обнаружены могилы древнего племени Сяньби, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Института археологии им. А. Х. Маргулана, археологические исследования проводились в ущелье Таутекели, расположенном в 11 км от села Аршаты Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. В результате были обнаружены 13 погребально-поминальных комплексов, принадлежащих племени Сяньби, датируемых первой половиной I тысячелетия.

    могилы
    Фото: Институт археологии им. А. Х. Маргулана

    — Могилы с ямой посередине окружены камнями. В неглубоких, около метра в глубину, ямах были обнаружены одиночные захоронения взрослых, реже — детей. В двух могилах вместе с человеком хоронили лошадь. Внутри гробницы обнаружены бусы из полудрагоценных камней и керамика, — говорится в сообщении.

    Руководитель раскопок — ведущий научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Маргулана Азат Айткали.

    тайпа, ВКО, могильник
    Фото: Институт археологии им. А. Х. Маргулана
    тайпа, могильник, ВКО
    Фото: Институт археологии им. А. Х. Маргулана
    тайпа, сяньби
    Фото: Институт археологии им. А. Х. Маргулана

    По данным письменных источников, сяньбийцы сыграли ключевую роль в формировании и развитии этнокультурных процессов в Центральной Азии после распада Хуннской империи. Их влияние отразилось на различных аспектах культурного и политического развития кочевых сообществ региона, включая формирование новых государственных образований, развитие военных традиций и социально-экономических структур.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Археология История Казахстана
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
    Сейчас читают
    telegram