Могила фронтовика - уроженца Павлодарской области найдена в России

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Место захоронения участника Второй мировой войны Жангора Махажанова и краткие сведения о нём павлодарские школьники нашли в российском городе Вологда, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Учащиеся школы юного поисковика «Издеу» под руководством поискового отряда «Майдан жолы» в реестре захоронений по Вологодской области обнаружили уроженца Павлодарской области», - сообщил журналистам командир Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.









По его словам, красноармейца звали Жангор Махажанов, он родился в 1905 году. На фронт был призван Кагановичским районным военкоматом – из Кагановичского района (ныне – зона города Аксу - Казинформ) Павлодарской области Казахской ССР.

«Последнее место службы – 1076-й стрелковый полк. Дата выбытия: 25 марта 1942 года, - добавил А. Шитов. - Причина выбытия: умер от ран».

Как сообщил поисковик, боец похоронен в городе Вологда, на Введенском кладбище, под плитой № 56.

«Возможно, ищут родственники. Просим подключиться к поиску потомков Героя-земляка», - призвал командир Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы».





Фото поискового отряда «Майдан жолы».