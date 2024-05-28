Могила Чингисхана может находиться на казахской земле – академик Хангельды Абжанов

Могила Чингисхана может находиться на казахской земле. Такое мнение высказал академик НАН РК, доктор исторических наук, профессор Хангельды Абжанов в связи с 800-летием Улуса Джучи (Жошы), передает корреспондент агентства Kazinform.

Историк напомнил, что, начиная с первых ханов Казахского ханства, все правители казахов были потомками Жошы.

- Начиная с Керея и Жанибека, все казахские ханы – потомки Жошы. За создание нашей государственности, за ее продолжение, за всю нашу историю мы в долгу перед потомками Чингисхана. Алихан Бокейханов говорил, что «народ без государства – сирота». То есть, потомки Жошы защитили нас от сиротства, они дали нам возможность проявить нашу созидательную силу. Даже то, что Жошы похоронен на казахской земле, говорит о том, что мы в долгу перед его потомками, – сказал ученый.

Говоря об Улусе Джучи, Хангельды Абжанов также озвучил свое предположение о местонахождении могилы Чингисхана.

- Есть еще один вопрос. В 1227 году Жошы умер. Осенью того года его могилу посетил Чингисхан, это истина. Возможно, что и прах самого Чингисхана покоится здесь, потому что он умер в ту же осень. Я не могу утверждать, что он успел вернуться в далекую Монголию. Наверное, он похоронен где-то недалеко от могилы своего сына. Когда говорят, что Чингисхан был казахом, можно вспомнить и эту связь. Возможно, его могилу позднее скрыли, поскольку она находится на казахской земле, – сказал профессор.

Также Х. Абжанов отметил, что необходимо пересмотреть сведения о Великом Улусе, оставшиеся с советских времен.