Могила Чингисхана может находиться на казахской земле – академик Хангельды Абжанов
Могила Чингисхана может находиться на казахской земле. Такое мнение высказал академик НАН РК, доктор исторических наук, профессор Хангельды Абжанов в связи с 800-летием Улуса Джучи (Жошы), передает корреспондент агентства Kazinform.
Историк напомнил, что, начиная с первых ханов Казахского ханства, все правители казахов были потомками Жошы.
- Начиная с Керея и Жанибека, все казахские ханы – потомки Жошы. За создание нашей государственности, за ее продолжение, за всю нашу историю мы в долгу перед потомками Чингисхана. Алихан Бокейханов говорил, что «народ без государства – сирота». То есть, потомки Жошы защитили нас от сиротства, они дали нам возможность проявить нашу созидательную силу. Даже то, что Жошы похоронен на казахской земле, говорит о том, что мы в долгу перед его потомками, – сказал ученый.
Говоря об Улусе Джучи, Хангельды Абжанов также озвучил свое предположение о местонахождении могилы Чингисхана.
- Есть еще один вопрос. В 1227 году Жошы умер. Осенью того года его могилу посетил Чингисхан, это истина. Возможно, что и прах самого Чингисхана покоится здесь, потому что он умер в ту же осень. Я не могу утверждать, что он успел вернуться в далекую Монголию. Наверное, он похоронен где-то недалеко от могилы своего сына. Когда говорят, что Чингисхан был казахом, можно вспомнить и эту связь. Возможно, его могилу позднее скрыли, поскольку она находится на казахской земле, – сказал профессор.
Также Х. Абжанов отметил, что необходимо пересмотреть сведения о Великом Улусе, оставшиеся с советских времен.
- Мы вошли в состав Улуса Джучи, участвовали в мировой истории и еще более возвысили Улус. Этот потенциал спас наш народ от трехвековой колониальной политики. Зарубежные ученые считают, что сведения советского периода, касающиеся Улуса Джучи, следует пересмотреть. Они рассуждают верно. Потому что при советской диктатуре, идеологической диктатуре не признавалось, что на Востоке есть цивилизация, культура, прогресс. Советские ученые представляли Чингисхана как разрушителя, не открывавшего дорогу никакому прогрессу. Это представление и осталось у нас всех. Но, оказывается, завоевание Чингисхана было, завоевание Жошы было, но это не принесло бедствий. Напротив, они слились с нами, переняли наши традиции, духовные достижения – все переняли и обогатились. То есть, историю средних веков, сформировавшуюся под влиянием советской идеологии, мы должны осмыслить заново. Мы должны заново переварить все в нашем мозгу. Посмотреть на историю с другой стороны, – сказал Хангельды Абжанов.