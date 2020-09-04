Могила Бопай ханым нуждается в охране и реконструкции - профессор из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Могила Бопай ханым, сестры Кенесары хана, расположенная в Актюбинской области, нуждается в охране и восстановлении. Об этом рассказали участники конференции, посвященной памяти Бопай ханым в центре «Анаға тағзым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам краеведа, общественного деятеля Алмаза Жантикенова, могила Бопай ханым находится в Айтекебийском районе в местности Килемжайган. Однако могила находится в полуразрушенном состоянии.

«Могила Касымкызы Бопай находится в Айтекебийском районе, в местности Килемжайган. Я несколько раз бывал там, могила со временем разрушается, там нет ограждения, кулпытаса. Я считаю, что это очень ценный исторический памятник, который мы со временем можем потерять. Необходимо взять его под охрану и провести реконструкцию.

На днях мы с группой волонтеров планируем съездить на могилу Бопай ханым и установить там кулыптас. Также ожидается, что в сентябре на могилу Бопай с экспедицией приедет археолог Серик Ажигали», - сказал А. Жантикенов.

Профессор, депутат Кенжегали Кенжебаев отметил, что историю Бопай необходимо тщательно изучить, собрав все имеющиеся материалы про нее в архивах и других источниках.

«Я 20 лет занимаюсь изучением личности Богенбай батыра. Благодаря проведенным работам теперь собраны все архивные и исторические документы по Богенбай батыру. Думаю, что и по Бопай ханым необходимо провести тщательную научную работу. Бопай ханым была одной из известных личностей Казахского ханства, которая наравне с мужчинами сражалась в ходе восстания Кенесары хана за независимость родной земли. Сегодня очень важно для нашей страны восстановить историческую память о таких личностях как Бопай, которые выступали за независимость, равенство и свободу», - резюмировал К.Кенжебаев.

Как известно Бопай ханым – родная сестра последнего казахского хана Кенесары. В некоторых источниках ее называют «Бопай ханша». Бопай Касымкызы, как свидетельствуют исторические документы, организовала отряд, состоящий только из женщин. В дневнике поляка А. Янушкевича, политического ссыльного, от 4 июля 1846 года есть запись, в которой говорится: «…Кенесары потерял погибшими 1500 сарбазов, две пушки и около 500 девушек. В составе его армии были переодетые в мужчин женщины и девушки».

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