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Могильник эпохи бронзы обнаружен в Актюбинской области

8 Октября 2019 15:48
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Могильник эпохи бронзы обнаружен в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Могилы эпохи бронзы были случайно обнаружены жителями села Шенбертал Иргизского района Актюбинской области. Археологами были произведены раскопки двух наиболее аварийных захоронений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в областном историко-краеведческом музее, могильник был обнаружен на левом берегу реки Иргиз в 300 метрах от села Шенбертал. Археологический отряд музея под руководством археолога Нурсултана Баирова исследовал находку в начале октября.


«Могильник Шенбертал I расположен в районе местоположения стоянки каменного века, выявленной еще во второй половине прошлого столетия. Он занимает площадь 2500 квадратных метров и состоит из 10 предварительно обнаруженных грунтовых ям - могил. Нами были раскопаны 2 одиночных захоронения, находящихся в наиболее аварийном состоянии. Несомненно, обнаруженный памятник бронзового века вызывает значительный научный интерес», - рассказывает Н. Баиров.


Могилы обнаружили местные жители, которые сообщили археологам.

По предварительному результату раскопок в могилах захоронены женщины, исходя из найденного инвентаря, украшений. Усопшие были погребены скорченно, на правом боку, с кистями рук перед лицом. У головы были обнаружены 2 орнаментированных керамических сосуда. В погребениях также были найдены бронзовые браслеты, бронзовые височные подвески и серповидное орудие.


Учитывая трупоположение и инвентарь погребения, памятник датируется эпохой бронзы, а именно периодом когда территорию Западного Казахстана во 2 тысячелетии населяли андроновские (алакульские) племена.


«Могильник Шенбертал I находится в аварийном состоянии из-за постоянного выветривания и хозяйственной деятельности населения. В связи с данными обстоятельствами требуется незамедлительное продолжение исследования памятника, в конце месяца раскопки будут продолжены», - отметил Н. Баиров.

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Ключевые слова: Актюбинская область, История Казахстана, Рухани жаңғыру,
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Автор:

Самал Ендибаева

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