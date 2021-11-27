Модуль «Причал» успешно пристыковался к МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ- Запущенный 24 ноября 2021 года с космодрома Байконур грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» спустя двое суток успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Процесс подготовки к стыковке и сам момент причаливания и стыковки, которая была проведена 26 ноября 2021 года в 21:19:39 по времени Нур-Султана, был показан в прямом эфире.

Космический грузовик «Прогресс М-УМ» доставил на МКС «Причал» — второй российский модуль, который пополнил состав станции в 2021 году.

Операции по причаливанию и стыковке к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш и космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Узловой модуль «Причал» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Разработчиком узлового модуля является Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева.

В течение предстоящих нескольких месяцев будет проведена расконсервация узлового модуля «Причал», отделение приборно-агрегатного отсека корабля и выходы экипажа МКС в открытый космос по установке на внешней поверхности узлового модуля антенн и мишеней, необходимых для стыковки к нему транспортных кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС».

На 19 января 2022 года планируется первый выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать «Причал» к станции, а 18 марта, по плану, к нему пристыкуется первый пилотируемый корабль - «Союз МС-21».

Как сообщалось, грузовой корабль «Прогресс М-УМ», кроме модуля «Причал», также доставил на борт МКС около 700 килограммов различных грузов.

«Сегодня можно констатировать факт завершения формирования российского сегмента Международной космической станции»,- отметил глава Рокосмоса Дмитрий Рогозин, поздравив всех специалистов и космонавтов, обеспечивших успешную стыковку.