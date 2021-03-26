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    01:30, 26 Март 2021 | GMT +6

    Модульный стационар для лечения больных коронавирусом задействовали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау для лечения больных коронавирусом задействовали модульный инфекционный стационар, построенный в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в модульный стационар была переведена часть инфицированных из инфекционной больницы, поступают туда и вновь заболевшие.

    За последние сутки в регионе выявлено 65 инфицированных коронавирусной инфекцией. Среди них 32 пациента из города Атырау.

    В результате скрининга был выявлен 21 заболевший на месторождении Тенгиз. В Индерском районе - 1, Махамбетском - 2, Жылыойском - 9 человек.

    Заболевание у 21 человека протекает с симптомами КВИ. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 240 человек, в инфекционной больнице находятся 29 пациентов, в модульном стационаре - 85 человек, в районных инфекционных стационарах - 18, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 262 человека.

    За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 30 человек.

    По темпам распространения коронавируса Атырауская область перешла в «красную» зону.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Главная
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