Модульный пункт полиции впервые открыли в селе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области впервые в сельской местности открыли стационарный пункт полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, открыли модульный пункт полиции в райцентре Тайынше, на территории спортивного комплекса. Рядом – средняя школа № 4, железнодорожная и автостанции, жилой частный сектор. Общая площадь помещения - 21 квадратный метр, работает электрическое отопление. Пункт подключен к коммуникациям, водоснабжению.

В пункт выведено изображение с 8 видеокамерами наблюдения, с помощью которых участковые контролируют ситуацию в здании школы №4. Планируют подключить остальные четыре школы райцентра.

«В рамках исполнения Послания Президента, а также реализации принципа «Полиция в шаговой доступности» аналогичные круглосуточные посты откроются и в других районах области. Это способствует оперативности, открытости и обеспечению сервисного формата работы полиции», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.