Модульный пост полиции открыли в Тобыле

ТОБЫЛ. КАЗИНФОРМ — В городе Тобыле открыт модульный пост полиции, который расположился в парке Жанару, где жители отдыхают и проводят свой досуг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

На открытии модульного поста и.о. начальника ДП Костанайской области Кайрат Дюсембеков отметил, что в ежегодном Послании народу Казахстана Глава государства поручил внедрить сервисную модель полиции с привлечением местных органов государственного управления. Один из принципов перехода на сервисную модель - «полиция в шаговой доступности».

В рамках реализации республиканской Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» на 2021-2025 годы, на территории Костанайской области запланировано строительство и открытие 13 участковых и 5 модульных постов полиции. В этом году уже открыто два участковых пункта полиции в Карасуском и Мендыкаринском районах.

«Средства на строительство модульного поста полиции в городе Тобыл выделены из районного бюджета. Доступность, оперативность и мобильность позволят обеспечить взаимодействие с населением по любым вопросам оказания помощи», - сказал заместитель акима Костанайского района Кайрат Каскабаев.

В полиции отметили, что современные модульные посты в других областях уже доказали свою эффективность: в тех районах, где они установлены, количество правонарушений заметно снизились.

«Это передвижной пост, в зависимости от криминогенной обстановки, он может быть перенесен в другое место с отключением коммунальных систем. Оснащен всем необходимым: мебелью и компьютерной техникой. Круглосуточную службу на посту будут нести участковые инспектора полиции и патрульные полицейские. Граждане могут обратиться с любыми вопросами, по которым оперативно будут приниматься меры реагирования», - рассказал начальник управления местной полицейской службы Курмет Мажикенов.