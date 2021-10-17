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    00:31, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Модульные пункты полиции открыли в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Участковые пяти опорных пунктов - четырех в Павлодаре и одного в Баянауле - теперь будут работать в самом центре своих административных участков. Таким образом стражи порядка намерены добиться эффекта постоянного присутствия полиции и повысить доверие людей к своей работе. Модульные пункты в областном центре посетил глава региона Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила в Telegram пресс-служба областного акимата, Павлодарская область стала первым регионом в Казахстане, где применили подобную практику. Установили модульные пункты полиции в местах, где отмечается повышенная криминогенная обстановка. Каждый из них оборудован видеокамерами, изображение с которых передается на пульт стражей порядка. В состав таких опорных пунктов вошли участковые, инспектор по делам несовершеннолетних и зональный оперуполномоченный. Люди могут не только обращаться к полицейским за помощью, но и получить у них юридическую консультацию.

    «Мы очень обрадовались, когда во дворе нашего дома начали возводить пункт полиции, - говорит Светлана Алейникова, жительница дома №164 по улице Камзина. - Нам, пожилым людям, нужно, чтобы полицейские были рядом. У нас не самый спокойный район, но, думаю, теперь здесь будет порядок».

    Участковые, которые чаще всего работают с населением, тоже считают, что новый формат работы даст положительный эффект. Находясь в центре своего административного участка, полицейские будут иметь постоянный контакт с людьми и, что называется, держать руку на пульсе.

    «Раньше опорный пункт находился практически на границе участка, за который мы отвечаем, а это не совсем удобно для людей, - рассказывает участковый инспектор Ерсин Умаров. - На нашем участке проживает более 23 тысяч человек и теперь мы в прямом смысле станем ближе к населению. Надеюсь, тем самым уровень доверия к нашей работе станет выше. Нужно отметить, что в модульных пунктах полиции предусмотрены все условия и удобства для несения службы».

    В двух модульных пунктах полиции - в микрорайонах Диспетчерская и Второй Павлодар - побывал глава региона Абылкаир Скаков. Он выразил надежду на то, что теперь работа полиции станет более сервисной.

    «Наша главная задача - обеспечить шаговую доступность полиции, - подчеркнул аким области. - Жители городов и районов должны знать своих участковых в лицо, и подобные решения будут способствовать этому. Стражи порядка должны ориентироваться на то, что в первую очередь волнует население, и вовремя отвечать на запрос людей. Тогда можно будет говорить о повышении качества работы полиции».

    Глава региона посоветовал разместить внутри новых пунктов полезную для населения информацию и пожелал стражам порядка успехов в работе.


    Теги:
    Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы Павлодарская область
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