Модульные пункты полиции открыли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Участковые пяти опорных пунктов - четырех в Павлодаре и одного в Баянауле - теперь будут работать в самом центре своих административных участков. Таким образом стражи порядка намерены добиться эффекта постоянного присутствия полиции и повысить доверие людей к своей работе. Модульные пункты в областном центре посетил глава региона Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила в Telegram пресс-служба областного акимата, Павлодарская область стала первым регионом в Казахстане, где применили подобную практику. Установили модульные пункты полиции в местах, где отмечается повышенная криминогенная обстановка. Каждый из них оборудован видеокамерами, изображение с которых передается на пульт стражей порядка. В состав таких опорных пунктов вошли участковые, инспектор по делам несовершеннолетних и зональный оперуполномоченный. Люди могут не только обращаться к полицейским за помощью, но и получить у них юридическую консультацию.

«Мы очень обрадовались, когда во дворе нашего дома начали возводить пункт полиции, - говорит Светлана Алейникова, жительница дома №164 по улице Камзина. - Нам, пожилым людям, нужно, чтобы полицейские были рядом. У нас не самый спокойный район, но, думаю, теперь здесь будет порядок».

Участковые, которые чаще всего работают с населением, тоже считают, что новый формат работы даст положительный эффект. Находясь в центре своего административного участка, полицейские будут иметь постоянный контакт с людьми и, что называется, держать руку на пульсе.

«Раньше опорный пункт находился практически на границе участка, за который мы отвечаем, а это не совсем удобно для людей, - рассказывает участковый инспектор Ерсин Умаров. - На нашем участке проживает более 23 тысяч человек и теперь мы в прямом смысле станем ближе к населению. Надеюсь, тем самым уровень доверия к нашей работе станет выше. Нужно отметить, что в модульных пунктах полиции предусмотрены все условия и удобства для несения службы».

В двух модульных пунктах полиции - в микрорайонах Диспетчерская и Второй Павлодар - побывал глава региона Абылкаир Скаков. Он выразил надежду на то, что теперь работа полиции станет более сервисной.

«Наша главная задача - обеспечить шаговую доступность полиции, - подчеркнул аким области. - Жители городов и районов должны знать своих участковых в лицо, и подобные решения будут способствовать этому. Стражи порядка должны ориентироваться на то, что в первую очередь волнует население, и вовремя отвечать на запрос людей. Тогда можно будет говорить о повышении качества работы полиции».

Глава региона посоветовал разместить внутри новых пунктов полезную для населения информацию и пожелал стражам порядка успехов в работе.