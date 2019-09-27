-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
-
-
вчера 22:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Модульные посты установит в наиболее криминогенных участках МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для удобства населения МВД планирует в криминогенных участках и в местах наиболее подверженных правонарушениям установить стационарные посты полиции модульного типа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.
Модульные посты будут оснащены всеми коммунальными удобствами (вентиляция, водопровод, канализация, отопление), системами коммуникации (компьютер, телефон, радиостанция) и безопасности (видеонаблюдение, система «вызовной домофон»).
Службу на таких постах сотрудники полиции будут нести круглосуточном режиме. В дневное время, с 8:00 до 20:00 часов, на посту будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявления граждан.
Для охраны правопорядка и безопасности граждан на постах и прилегающих территориях будет организовано дежурство патрульной службы.
Ожидается, что нововведение обеспечит своевременное и качественное реагирование полиции на запросы граждан, повысит эффективность их защиты от преступных посягательств.
Стационарные посты модульного типа будут установлены в местах, наиболее подверженных правонарушениям, при содействии местных исполнительных органов.
- Замначальника ДУИС по Костанайской области скончался в командировке
- Туркестанские полицейские спасли из петли мужчину
- Частично скелетированные трупы обнаружили в Петропавловске
- Подозреваемая в трех тяжких преступлениях ОПГ задержана в Костанайской области
- За нарушения правил выгула кошек и собак штрафуют жителей СКО
- Без вести пропавшего мальчика-аутиста нашли в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана