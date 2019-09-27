Модульные посты установит в наиболее криминогенных участках МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для удобства населения МВД планирует в криминогенных участках и в местах наиболее подверженных правонарушениям установить стационарные посты полиции модульного типа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

Модульные посты будут оснащены всеми коммунальными удобствами (вентиляция, водопровод, канализация, отопление), системами коммуникации (компьютер, телефон, радиостанция) и безопасности (видеонаблюдение, система «вызовной домофон»).

Службу на таких постах сотрудники полиции будут нести круглосуточном режиме. В дневное время, с 8:00 до 20:00 часов, на посту будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявления граждан.

Для охраны правопорядка и безопасности граждан на постах и прилегающих территориях будет организовано дежурство патрульной службы.

Ожидается, что нововведение обеспечит своевременное и качественное реагирование полиции на запросы граждан, повысит эффективность их защиты от преступных посягательств.

Стационарные посты модульного типа будут установлены в местах, наиболее подверженных правонарушениям, при содействии местных исполнительных органов.