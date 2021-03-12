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    13:58, 12 Март 2021 | GMT +6

    Модульные посты полиции устанавливают по Казахстану

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О реорганизации Комитета административной полиции, а также об установке модульных постов полиции рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр, Комитет освобожден от функций охраны и контроля за охранной деятельностью, а работа акцентирована на выполнении задач по профилактике правонарушений, охране общественного порядка и обеспечению дорожной безопасности.

    «В рамках обеспечения принципа полиции «шаговой доступности» ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия полиции в общественных местах. По опыту развитых стран (Япония, Южная Корея, Сингапур) устанавливаются современные модульные посты полиции. Там созданы необходимые условия для несения службы и приема граждан в круглосуточном режиме. На сегодняшний день в регионах функционируют 50 таких постов. Планируется установить еще 170», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе правительственного часа.

    Также министр сообщил о пересмотре порядка несения службы полиции. Как отметил министр, в наиболее криминогенных участках населенных пунктов увеличено количество пеших патрулей.

    В Послании Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года органам внутренних дел поручено обеспечить переход на сервисную модель работы, а также реформу местной полицейской службы, где ключевая роль отведена участковым инспекторам.


    Теги:
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