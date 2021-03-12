Модульные посты полиции устанавливают по Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О реорганизации Комитета административной полиции, а также об установке модульных постов полиции рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр, Комитет освобожден от функций охраны и контроля за охранной деятельностью, а работа акцентирована на выполнении задач по профилактике правонарушений, охране общественного порядка и обеспечению дорожной безопасности.

«В рамках обеспечения принципа полиции «шаговой доступности» ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия полиции в общественных местах. По опыту развитых стран (Япония, Южная Корея, Сингапур) устанавливаются современные модульные посты полиции. Там созданы необходимые условия для несения службы и приема граждан в круглосуточном режиме. На сегодняшний день в регионах функционируют 50 таких постов. Планируется установить еще 170», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе правительственного часа.

Также министр сообщил о пересмотре порядка несения службы полиции. Как отметил министр, в наиболее криминогенных участках населенных пунктов увеличено количество пеших патрулей.

В Послании Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года органам внутренних дел поручено обеспечить переход на сервисную модель работы, а также реформу местной полицейской службы, где ключевая роль отведена участковым инспекторам.