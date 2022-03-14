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    15:00, 14 Март 2022 | GMT +6

    Модульные посты полиции снизили преступность в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Благодаря работе модульных постов в Павлодаре на 36% снижается число преступлений, совершённых в общественных местах, и на 44% - в состоянии опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во дворах города Павлодар установлены 4 модульных поста полиции, которые обеспечивают оперативное и своевременное реагирование на обращения и жалобы граждан и в зависимости от криминогенной обстановки могут быть передислоцированы на наиболее поражённые преступностью участки, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Как показывает статистика, в областном центре, благодаря работе модульных постов полиции, на административных участках значительно снизилась преступность».

    Начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр отметил, что в результате принятых мер снижается число преступлений, совершённых в общественных местах на 36%, в состоянии опьянения - на 44%.

    «Также отмечается тенденция снижения правонарушений в семейно-бытовой сфере на 66%. Кроме того, на 33% меньше стали совершать правонарушения лица с непогашенной и не снятой судимостью», - сообщил Василий Скляр.

    Аналогичный модульный пост полиции работает в Баянаульском районе. В ближайшее время модульные посты будут работать в городах Экибастуз, Аксу, а также в ряде районов и других районах области.

    По словам стражей порядка, такие посты были открыты для реализации поручений Главы государства и в связи с переходом казахстанской полиции на сервисную модель работы по принципу «полиция - в шаговой доступности», для обеспечения максимальной прозрачности работы правоохранительных органов и установления с гражданами тесных доверительных отношений.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы Павлодарская область
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