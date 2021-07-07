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    14:55, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Модульные посты полиции появятся во всех районах столицы

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Модульные посты полиции появятся во всех районах столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В микрорайоне Көктал открылся участковый пункт полиции. Он расположен в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, который был сдан в эксплуатацию. Кроме того, в Триатлон парке на набережной реки Есиль начал функционировать модульный пост полиции.

    Работа в данном направлении проводится для укрепления общественного порядка и безопасности, а также для удобства граждан. Подобные модульные посты полиции недавно были открыты на железнодорожном вокзале, в Центральном парке со стороны проспекта Туран и перед главным входом.

    В этом году планируется открыть посты модульного типа во всех районах столицы. На вновь построенных многоквартирных жилых домах заработают участковые пункты полиции. Это позволит находиться в шаговой доступности для горожан, снизить количество преступлений и правонарушений. Также ежегодно увеличивается количество туристических постов в местах часто посещаемых гостями столицы.



    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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