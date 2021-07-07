НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Модульные посты полиции появятся во всех районах столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В микрорайоне Көктал открылся участковый пункт полиции. Он расположен в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, который был сдан в эксплуатацию. Кроме того, в Триатлон парке на набережной реки Есиль начал функционировать модульный пост полиции.

Работа в данном направлении проводится для укрепления общественного порядка и безопасности, а также для удобства граждан. Подобные модульные посты полиции недавно были открыты на железнодорожном вокзале, в Центральном парке со стороны проспекта Туран и перед главным входом.



В этом году планируется открыть посты модульного типа во всех районах столицы. На вновь построенных многоквартирных жилых домах заработают участковые пункты полиции. Это позволит находиться в шаговой доступности для горожан, снизить количество преступлений и правонарушений. Также ежегодно увеличивается количество туристических постов в местах часто посещаемых гостями столицы.



