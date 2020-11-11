Модульную инфекционную больницу на 200 мест сдали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау сдали в эксплуатацию модульную инфекционную больницу на 200 мест. Аким области Махамбет Досмухамбетов посетил новое медицинское учреждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атырауская область ведет подготовку к возможной второй волне пандемии. Одной из мер, принятых для обеспечения здоровья и безопасности населения, стало строительство новой модульной инфекционной больницы на 200 койко-мест, возведенной за два месяца в Атырау. Больница соответствует всем стандартам инфекционного контроля. В медицинском блоке расположены административные помещения, лаборатории, компьютерная томография и рентген, бронхоскопическое оборудование, УЗИ и электрокардиограф. Медучреждение оборудовано интеллектуальной системой вентиляции с высоким уровнем безопасности», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В палатах у каждой кровати имеется кнопка вызова постовой медсестры. Вход в каждый инфекционный бокс изолирован. В здании насчитывается 20 реанимационных койко-мест. Помимо местного медицинского персонала, в больнице на протяжении шести месяцев будут работать врачи из Грузии.

«Самое важное, что новое медицинское учреждение повысит доступность и качество медицинской помощи в Атырауской области», - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.

Отметим, что общая площадь объекта составляет около 9 тысяч квадратных метров. В медучреждении предусмотрены 56 двухместных палат, 16 трехместных, 6 одноместных и 7 - двухместных боксов с отдельным выходом на улицу.