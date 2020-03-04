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Модульное обучение «Новые СМИ» стартовало для журналистов Казахстана

4 Марта 2020 17:47
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Модульное обучение «Новые СМИ» стартовало для журналистов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице стартовало модульное обучение «Новые СМИ» для журналистов Казахстана. Модульное обучение является совместным проектом Tika Turkey, АО «Казинформ» и «Медиа дамыту коры» и проводится в рамках празднования 100-летия МИА «Казинформ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В течение пяти дней представили Tika Turkey поделятся навыками по работе с социальными сетями, расскажут об экономике новостей в международных средствах массовой информации. Тренером выступит Хале Айдомуш - специалист по производству и управлению контентом в цифровых медиа TRT Istanbul Radiosu.

Отметим, во время проведения обучения будут затронуты следующие темы: социальные сети для журналистов, экономика новостей в международных средствах массовой информации, цифровые медиапредложения. Обучение проходит на турецком языке с переводом на казахский. По окончании каждому участнику будет выдан сертификат.

Необходимо подчеркнуть, что обучение проходят журналисты телеканалов «Qazaqstan» и «Хабар», печатных СМИ «Егемен Казахстан», «Астана акшамы», «Азаттык рухы», «Айкын» и АО «Казконтент».

Данный проект является хорошей возможностью повышения теоретических и практических познаний журналистов.

Tika Turkey - турецкое агентство по сотрудничеству и координированию, которое проводит мероприятия разного рода: курсы повышения квалификации, тренинги, семинары - и оказывает помощь в других сферах. Основная цель Tika Turkey - развивать экономическое, торговое, техническое, социальное, культурное и образовательное сотрудничество между тюркскими странами и общинами.


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Ключевые слова: СМИ,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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