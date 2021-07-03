Модульная инфекционная больница в Атырау заполнена на 90%

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние трое суток число зараженных коронавирусной инфекцией в Атырауской области выросло на 35,9%, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев. По информации спикера, если 28 июня число зараженных COVID-19 составляло 66 человек, то 1 июля выявили уже 103 заболевших.

На сегодняшний день в регионе подготовлено 10 инфекционных стационаров на 2098 коек. Из них в городе Атырау функционируют 3 стационара на 460 коек, стационар на Тенгизском месторождении на 1360 коек и стационары на 278 коек в 7 районах. В том числе реанимационных коек - 81.

В настоящее время в инфекционных стационарах области лечение получают 437 пациентов. Загруженность коечного фонда в целом по области составляет 20,8%.

«Сегодня модульная инфекционная больница заполнена на 90%. В реанимации находятся 24 пациента, из них в тяжёлом состоянии – 20, в крайне тяжёлом – 4 пациента. Из 20 больных 4 подключено к аппарату ИВЛ»,- рассказал Кайсар Абдалиев.

Он также подчеркнул, что на случай новой волны пандемии в области подготовлен резервный инфекционный стационар на 750 коек.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 июля, Атырауская область находится в «красной» зоне.