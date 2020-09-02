Модульная инфекционная больница строится в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Акимат Атырауской области ведет подготовку ко второй волне пандемии, которая, по мнению экспертов, ожидается осенью. Одной из мер, принятых для обеспечения здоровья и безопасности населения, согласно поручению Правительства, стало строительство новой модульной инфекционной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медицинское учреждение на 200 койко-мест, по поручению акимата Атырауской области, будет вестись компанией «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», которая в качестве подрядчика привлекла ТОО «BI Industrial».

Новую больницу возведут из модульных блоков по технологии быстровозводимого строительства. Кроме этого, здание будет оснащено современным оборудованием для диагностики, лечения больных, обеспечения безопасности медицинского персонала и пациентов.

В медучреждении предусмотрены 56 двухместных палат, 16 трехместных, 6 одноместных и 7 - двухместных боксов с отдельным выходом на улицу. Кроме того, имеются 20 койко-мест в отделении интенсивной терапии и 5 боксов в приемно-диагностическом отделении.

В медицинском блоке будут расположены административные помещения, помещения лаборатории, компьютерная томография и рентген, бронхоскопическое оборудование, УЗИ и электрокардиограф. В новой больнице будут проходить переподготовку местные медицинские кадры. Строительство, начавшееся в августе, планируется завершить уже в октябре.

Стоит отметить, что новая больница будет соответствовать всем стандартами инфекционного контроля.

Также напомним, что в Кульсары продолжается строительство районной центральной больницы на 275 коек.