Модуль «Мэнтянь» состыковался с орбитальной станцией Китая

1 Ноября 2022, 07:29

1 Ноября 2022, 07:29

Модуль «Мэнтянь» состыковался с орбитальной станцией Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Лабораторный модуль «Мэнтянь» состыковался с орбитальной станцией КНР, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Стыковка второго лабораторного модуля «Мэнтянь» с базовым модулем «Тяньхэ» осуществлена во вторник, 1 ноября в 04:27 по пекинскому времени.

После состыковки «Мэнтянь» конфигурация станции из трех модулей будет напоминать «Т»-образную форму.

Как ранее сообщалось, запуск модуля осуществлен в понедельник с космодрома Вэньчан провинции Хайнань на юге Китая с помощью ракеты «Чанчжэн-5В».

Согласно сообщению управления пилотируемых полетов КНР (CMSA), запуск лабораторного модуля «Мэнтянь» означает переход на завершающую стадию строительства первой национальной космической орбитальной станции «Тяньгун» (Небесный дворец).

Запуск модуля «Мэнтянь» стал 25-м по счету с начала старта программы пилотируемой космонавтики в 1992 году.

Орбитальная станция находится на высоте 400 км и прослужит более 10 лет. Ожидается, что она заработает в штатном режиме к концу текущего года.

Фото: news.cn