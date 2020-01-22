Модернизировать социальную работу призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость модернизации социальной работы отметила депутат Мажилиса Жанат Омарбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выезды в регионы и встречи с получателями специальных социальных услуг показали необходимость модернизации социальной работы. В системе социальной защиты населения трудятся более 12 тысяч социальных работников, в сфере здравоохранения – 3 850, а также специалисты, выполняющие функции социальной работы в сфере образования более – 4 000 человек, по линии МВД – 3124. Однако не все эти специалисты являются профессиональными социальными работниками. Из них лишь 5,8% - квалифицированные специалисты, а 30,4% - и вовсе без диплома социального работника», - сказал Жанат Омарбекова, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК.

Депутат добавила, что подготовка специалистов по направлению «Социальная работа» на основе Государственного образовательного заказа осуществляется в 15 крупных университетах и 16 колледжах страны. При этом потребность в новых рабочих местах в сфере социальной работы до 2026 года составит около 20 тысяч профессионально подготовленных специалистов.

«Это с учетом максимальной нагрузки на одного социального работника, который может сопровождать 40-60 семей в год. Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов по социальной работе в вузе в 2016 году составил 60 грантов, в 2017 году - 122 гранта, в 2018 году - 300 грантов, а в 2019 году – ни одного. Кроме того, низкий уровень оплаты труда и слабая система стимулирования, приводят к понижению статуса социального работника, и, как следствие, к частой сменяемости кадров. А отсутствие профессиональных стандартов, и пока еще низкий престиж профессии не способствуют повышению эффективности работы социальных служб. При том, что получатели специальных социальных услуг воспринимают социальных работников как помощников, которые делают уборку в доме, ходят в магазины, измеряют давление, заполняют бумаги и так далее. Все эти вопросы неоднократно выносились на обсуждение депутатов, в том числе и на заседаниях Социального совета при фракции партии Nur Otan в Мажилисе, по итогам которых в адрес Правительства и других уполномоченных государственных органов направлены соответствующие рекомендации», - добавила Жанат Омарбекова.

В связи с этим, депутаты считают необходимым предпринять следующие меры: принять и утвердить совместным приказом отраслевых министерств единые квалификационные требования к социальным работникам в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и внутренних дел; ввести систему сертификации специалистов на базе профессиональных ассоциаций и организаций для этического допуска и профпригодности к оказанию социальных услуг семьям и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию; переименовать профессию «Социальный работник по уходу» на «Ассистент социального работника»; обеспечить выделение грантов по специальности «Социальная работа» в разрезе колледж/вуз (бакалавриат, магистратура, докторантура); внести изменения в Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования РК о выводе специальности «Социальная работа» из направления подготовки «Социальное обеспечение и здравоохранение» (медицина), в отдельное направление или в направление «социальные науки».