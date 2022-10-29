Модернизировать сети за свой счет будут энергопроизводящие организации в обязательном порядке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами Правительства по введению встречных обязательств энергопроизводящих организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством энергетики планируется введение встречных обязательств энергопроизводящих организаций по модернизации инфраструктуры за счет собственных средств, а также введение контроля за целевым расходованием средств на рынке электрической мощности», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в настоящее время реализуются 11 проектов (в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской и других областях) в рамках инвестиционных соглашений с энергопроизводящими организациями с суммарным объемом ежегодного возврата инвестиций порядка 32 млрд тенге.

«Реализация запланированных проектов позволит до 2027 года ввести генерирующие мощности суммарной мощностью свыше 1 600 МВт. В целях реализации снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году требуется увеличение лимита ежегодного возврата инвестиций по инвестиционным соглашениям до 132 млрд тенге в год», - добавил Премьер.