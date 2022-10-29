Модернизировать сети за свой счет будут энергопроизводящие организации в обязательном порядке
«Министерством энергетики планируется введение встречных обязательств энергопроизводящих организаций по модернизации инфраструктуры за счет собственных средств, а также введение контроля за целевым расходованием средств на рынке электрической мощности», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.
По его словам, в настоящее время реализуются 11 проектов (в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской и других областях) в рамках инвестиционных соглашений с энергопроизводящими организациями с суммарным объемом ежегодного возврата инвестиций порядка 32 млрд тенге.
«Реализация запланированных проектов позволит до 2027 года ввести генерирующие мощности суммарной мощностью свыше 1 600 МВт. В целях реализации снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году требуется увеличение лимита ежегодного возврата инвестиций по инвестиционным соглашениям до 132 млрд тенге в год», - добавил Премьер.