Модернизировать осетровые заводы намерены в Атырау

14 Ноября 2022, 13:17

14 Ноября 2022, 13:17

Модернизировать осетровые заводы намерены в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК разработает инвестиционное предложение по модернизацию двух осетровых заводов в городе Атырау. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что наряду с охранными мероприятиями, ежегодно принимаются меры по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов естественных водоемов. Так, государственными рыбоводными предприятиями ежегодно обеспечивается искусственное воспроизводство молоди ценных видов рыб. Однако их производственная база изношена, что требует проведение модернизации», - сказал Сериккали Брекешев.

Он также добавил, что планируется модернизация двух осетровых заводов в городе Атырау.

«В Атырауской области Президент указал на данную проблему и поручил провести реконструкцию и модернизацию двух осетровых заводов в городе Атырау. Нами будет разработано инвестиционное предложение и внесено на рассмотрение Министерства нацэкономики», - отметил Сериккали Брекешев.

Глава Минэкологии также проинформировал, что на сегодня в стране функционируют более тысячи субъектов рыбного хозяйства, за которыми закреплено 1646 рыбохозяйственных водоемов и их участков. В 2021 году выловлено порядка 45 тысяч тонн рыбы. В данной сфере занято более 12 тысяч человек.

Основное рыболовство ведется в Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Фото: eco-civilization.ru