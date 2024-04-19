Модернизировать и построить полигоны ТБО планируют в области Абай

В рамках выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды в области Абай на 2023-2025 годы предусмотрены работы по модернизации и строительству полигонов ТБО в 28 населенных пунктах. Об этом сообщила руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Айнур Акмырза на расширенном аппаратном совещании, передает агентство Kazinform.

По информации акимата области, запланированы работы по модернизации и строительству полигонов ТБО в Абайском районе – 8, Аксуатском районе – 1, Бескарагайском районе - 1, Бородулихинском районе – 4, Жарминском районе – 2, Кокпектинским районе – 9, Урджарском районе - 3.

Каждый населенный пункт имеет временные места складирования твердо-бытовых отходов, которые, по данным космического мониторинга, являются несанкционированными свалками из-за отсутствия соответствующих разрешений. Для легализации этих мест складирования необходимо привести их в соответствие с экологическим и санитарным законодательством путем создания полигонов ТБО и оформления необходимых разрешений.

В ходе совещания аким области Нурлан Уранхаев поручил акимам городов и районов начать разработку проектов строительства полигонов ТБО и внести предложения по корректировке плана мероприятий по охране окружающей среды области Абай.

Фото: акимат области Абай

Проектно-сметная документация на строительство полигона твердо-бытовых отходов с линией по сортировке мусора разработана только акиматом Аксуатского района. Также в Жарминском районе имеется два недостроенных полигона ТБО - в селе Шалабай, поселке Жангизтобе. ТОО «Жарма -Тазалык» оформлены земельные участки, разработано ПСД и имеется частная экспертиза. Акиму Жарминского района было поручено предпринять меры по привлечению инвестора для завершения проекта.

Фото: акимат области Абай

Согласно данным космического мониторинга НК «Казахстан Гарыш Сапары», в 2023 году на территории области Абай выявлено 357 мест скопления отходов. На административной территории города Семея – 283 свалки, на территории Бородулихинского района – 57 свалки, на территории Бескарагайского района – 16 свалок, на территории Жарминского района – две свалки.