Модернизировать 13 объектов здравоохранения планируют в Карагандинской области

В Карагандинской области в этом году 13 объектов медицины будут выведены на более высокий уровень. В регионе также идет обновление стандартов оказания медицинской помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно перспективному плану развития до 2030 года, в Карагандинской области необходимо обновить 92 объекта. О том, как проходит модернизация инфраструктуры медорганизаций, сообщила руководитель управления здравоохранения Бибигуль Тулегенова.

- Прошел капитальный ремонт двух корпусов инфекционного центра областной клинической больницы. Сейчас они в полной мере работают. Значимым также является проведение поэтапных капитальных ремонтов корпусов областной клинической больницы. Объекты переходящие, в следующем году будут сданы. В июне этого года будет открыта новая подстанция скорой медицинской помощи в Балхаше. До этого бригаде приходилось работать в приспособленных помещениях, – говорит Бибигуль Тулегенова.

Продолжится развитие сельского здравоохранения. В рамках модернизации необходимо начать строительство 78 объектов. Требуется капитальный ремонт в сельской участковой больнице посёлка Молодежного Осакаровского района. Уже идет разработка ПСД.

Также сейчас готовится проектно-сметная документация для строительства нового перинатального центра на 200 коек в Караганде (рядом с детской клинической больницей).

При этом одной из насущных проблем остается дефицит квалифицированных кадров. Вопрос решается в том числе за счет предоставления служебных квартир с мебелью и необходимой бытовой техникой. В этом году жильем должны обеспечить более 200 специалистов. Уже сдан 45-квартирный дом в селе Доскей. В мае ещё 92 молодых врача въедут в служебное жильё в Караганде.