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Модернизированная теплица появится в карагандинском колледже

Автор:  
Агата Мухамеджанова
17 Сентября 2020, 22:44
Модернизированная теплица появится в карагандинском колледже

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском технико-строительном колледже идёт монтаж модернизированной тепличной установки. Проект реализуется по Программе малых грантов Глобального экологического фонда. Студенты смогут самостоятельно испытывать энергоэффективные и влагосберегающие технологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Республиканский проект в области экологического молодёжного образования реализует общественный фонд «Акбота» по инициативе ПРООН в Казахстане. Его цель - развитие дуального обучения, демонстрация возможностей экологических технологий.

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В колледже устанавливают теплицу со светодиодным освещением, системой увлажнения и капельного орошения. В комплект оборудования входят датчики движения, набор фитодиодных ламп, агроволокно и др.

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В карагандинский колледж приехали представители Программы малых грантов Глобального экологического фонда. На его базе снимают документальный фильм.

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