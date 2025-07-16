Модернизация «Терренкура» в Алматы завершится в июле

Уже в июле завершится модернизация территории «Терренкур» площадью 3,4 га. Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин рассказал, что проект охватывает создание спортивных и детских площадок, зон отдыха и озеленение.

Фото: акимат

Параллельно реализуется 34 проекта по программе «Бюджет народного участия». Всего было рассмотрено более 650 предложений от жителей. На эти цели выделено 2 млрд тенге. С мая по сентябрь текущего года запланировано благоустройство 17 дворов и 13 общественных пространств, а также установка систем автополива на четырех участках.

Также в мае начались работы по капитальному ремонту 60 дворовых территорий на сумму 2,6 млрд тенге. Проект включает установку новых детских и спортивных площадок, освещение, озеленение и создание зон отдыха. Работы завершатся уже этой осенью.

С июля по сентябрь реализуются три проекта текущего ремонта на сумму 500 млн тенге. В этот перечень входят: благоустройство пешеходной зоны по улице Карасай батыра (от проспекта Достык до проспекта Назарбаева), ремонт бульвара имени Валиханова (от улицы Шевченко до Кабанбай батыра), обновление пустующего участка ВОАД.