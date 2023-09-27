Модернизация рынков: «Шанхай» никуда не исчезнет, а трансформируется в объект торговли

В Астане проводят работу по модернизации рынков до 2025 года. В частности, три рынка планируется модернизировать в совмещенные торговые помещения, среди которых рынок «Шанхай». О том, что станет с торговой точки теперь, рассказал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Рынки – очень важный элемент перераспределения товарной массы. Рынки – это место встречи, где лот крупный, средний и розница встречается. Конечно, условия цивилизованной торговли – важный элемент улучшения объема торговли. Потому что модернизированный рынок, который представляет из себя комплекс оптораспределительных центров, розничной торговли, во-первых, удобно для людей. Люди не мерзнут, не ходят по грязи, а в цивилизованных условиях торгуются, - прокомментировал Арман Шаккалиев на брифинге.

По словам министра, весь мир это прошел на разных стадиях.