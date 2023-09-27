РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Модернизация рынков: «Шанхай» никуда не исчезнет, а трансформируется в объект торговли

    Максат Шагырбаев/МИА «Казинформ»
    Фото: Максат Шагырбаев/МИА «Казинформ»

    В Астане проводят работу по модернизации рынков до 2025 года. В частности, три рынка планируется модернизировать в совмещенные торговые помещения, среди которых рынок «Шанхай». О том, что станет с торговой точки теперь, рассказал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Рынки – очень важный элемент перераспределения товарной массы. Рынки – это место встречи, где лот крупный, средний и розница встречается. Конечно, условия цивилизованной торговли – важный элемент улучшения объема торговли. Потому что модернизированный рынок, который представляет из себя комплекс оптораспределительных центров, розничной торговли, во-первых, удобно для людей. Люди не мерзнут, не ходят по грязи, а в цивилизованных условиях торгуются, - прокомментировал Арман Шаккалиев на брифинге.

    По словам министра, весь мир это прошел на разных стадиях.

    - Сегодня средний уровень цивилизованной торговли в странах, которые перешли на рыночные рельсы, составляет от 60 и выше%. У нас сейчас 40%. Розничная торговля – это удобные павильоны, где есть все условия торговцев, четко определена зона оптовой и розничной торговли, нет дополнительных разных оплат. Мы внесли изменения в законодательство. Порядка 30-ти рынков работают в этой информационной системе. Поэтому «Шанхай» никуда не исчезает, а трансформируется в объект торговли, - добавил Арман Шаккалиев.

    Теги:
    Торговля Астана
    Автор
    Арайлым Мұрат
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!