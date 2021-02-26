РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:13, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Модернизацию трамвайного парка продолжат в Усть-Каменогорске

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске продолжат модернизацию трамвайного парка, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Предприятие входит в программу приватизации на 2025 год, однако до этого времени ситуация может кардинально измениться. Как рассказал на отчетной встрече с населением глава региона Даниал Ахметов, многие «защитники» трамвайного парка не до конца понимают происходящее. В своё время предприятие, будучи банкротом, ушло на баланс города, и сейчас практически полностью восстановлена его дееспособность.

    «Трамваи перевезли 17 миллионов пассажиров, мы отремонтировали два километра трамвайных путей, обновлено тяговое хозяйство, эта работа будет продолжена, - рассказал аким области. - Не нужно бояться процесса приватизации. Если предприятие будет эффективным, а оно сейчас уже практически рентабельно и не будет нести нагрузки для бюджета, то ситуация может измениться».

    В целом же, стоит отметить, что сейчас на линии регулярно выходит достаточное количество вагонов, чтобы перевозить более 30 процентов пассажиропотока областного центра.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Транспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!