Модернизацию трамвайного парка продолжат в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске продолжат модернизацию трамвайного парка, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Предприятие входит в программу приватизации на 2025 год, однако до этого времени ситуация может кардинально измениться. Как рассказал на отчетной встрече с населением глава региона Даниал Ахметов, многие «защитники» трамвайного парка не до конца понимают происходящее. В своё время предприятие, будучи банкротом, ушло на баланс города, и сейчас практически полностью восстановлена его дееспособность.

«Трамваи перевезли 17 миллионов пассажиров, мы отремонтировали два километра трамвайных путей, обновлено тяговое хозяйство, эта работа будет продолжена, - рассказал аким области. - Не нужно бояться процесса приватизации. Если предприятие будет эффективным, а оно сейчас уже практически рентабельно и не будет нести нагрузки для бюджета, то ситуация может измениться».

В целом же, стоит отметить, что сейчас на линии регулярно выходит достаточное количество вагонов, чтобы перевозить более 30 процентов пассажиропотока областного центра.