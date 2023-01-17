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Модернизацию сел продолжат в Атырауской области

17 Января 2023, 20:42
Модернизацию сел продолжат в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По программе «Ауыл – ел бесігі» в Атырауской области планируется в этом году модернизировать 15 сел. Об этом сообщил и. о. руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Рафик Абуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в области насчитывается 153 села. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» отобрано 93 села с потенциалом развития. В текущем году для модернизации 15 сел планируется реализация 22 проектов на сумму 5,8 млрд тенге, выделяемых из республиканского бюджета»,- сообщил Рафик Абуов.

По его словам, 2019-2022 годах на средства, выделенные из государственного бюджета, в селах реализован 41 проект на 24 млрд тенге. Это позволило построить, реконструировать и отремонтировать 15 объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 20 объектов социальной инфраструктуры - в образовании, здравоохранении, спорте и шесть объектов транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в области создано 768 рабочих мест.


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