Модернизацию четырех крупных рынков Алматы завершат до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В результате модернизации рынков в Алматы планируют улучшить условия торговли и остановить антисанитарную торговлю. Об этом на брифинге сообщил руководитель городского управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, одна из важнейших задач - помочь предпринимателям выйти из тени и вовлечь граждан в активную экономическую деятельность. Для этого необходимо перевести традиционную торговлю в современный цивилизованный формат.

Сегодня в Алматы работают 52 рынка, где ведут бизнес более 20 тыс. предпринимателей. В настоящее время проведена модернизация 28 рынков. Вложено более 25 млрд тенге инвестиций, количество рабочих мест увеличено на 3,4 тыс. На сегодня модернизацию ведут 16 городских рынков, 4 из которых завершат работы до конца этого года»,- сообщил Еркебулан Оразалин.

В результате этой деятельности мы получим не только улучшение условий торговли, но покончим с антисанитарией и стихийной торговлей.

«Теперь работники базаров смогут получать заработную плату и необходимые социальные отчисления от работодателей. Налоговые отчисления от торговой деятельности в бюджет станут прозрачными», - пояснил он.