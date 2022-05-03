Модернизацию четырех крупных рынков Алматы завершат до конца года
По словам спикера, одна из важнейших задач - помочь предпринимателям выйти из тени и вовлечь граждан в активную экономическую деятельность. Для этого необходимо перевести традиционную торговлю в современный цивилизованный формат.
Сегодня в Алматы работают 52 рынка, где ведут бизнес более 20 тыс. предпринимателей. В настоящее время проведена модернизация 28 рынков. Вложено более 25 млрд тенге инвестиций, количество рабочих мест увеличено на 3,4 тыс. На сегодня модернизацию ведут 16 городских рынков, 4 из которых завершат работы до конца этого года»,- сообщил Еркебулан Оразалин.
В результате этой деятельности мы получим не только улучшение условий торговли, но покончим с антисанитарией и стихийной торговлей.
«Теперь работники базаров смогут получать заработную плату и необходимые социальные отчисления от работодателей. Налоговые отчисления от торговой деятельности в бюджет станут прозрачными», - пояснил он.