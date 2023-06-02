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Модернизацию более 900 км инженерных сетей проведут в Актау

Автор:  
Арайлым Мұрат
2 Июня 2023, 12:50
Модернизацию более 900 км инженерных сетей проведут в Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До 2026 года в Актау проведут модернизацию более 900 км инженерных сетей. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях обеспечения населения качественными коммунальными услугами до 2026 года планируется провести модернизацию 919 км инженерных сетей, то есть водопровода, канализации, отопления в 25 микрорайонах Актау с разделением на 5 зон.

На сегодняшний день разрабатываются вопросы финансирования 19 проектов, общая стоимость по 1 этапу - 20,4 млрд тенге. Из них по водопроводу - 6 проектов, по канализационному трубопроводу - 6 проектов, по канализационным очистным станциям - 6 проектов, по теплоснабжающим сетям - 1 проект.

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«В этом году начата реконструкция тепловых сетей в микрорайонах 3а, 3б и больничный городок Актау, будут модернизированы инженерные сети общей протяженностью 10,2 км. Для этого из республиканского бюджета выделено 3,3 млрд тенге, определен подрядчик. Работы по обновлению остальных микрорайонов будут проводиться поэтапно», - сказал глава региона Нурлан Ногаев.

Ранее сообщалось, что Мангистауская область планирует принять в этом году более 320 тысяч туристов.


ЖКХ   Акимат   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Актау  
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