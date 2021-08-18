Модернизацию автомобильных дорог проведут в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Актюбинской области в регионе проведут модернизацию существующих автомобильных дорог. Об этом рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, Комплексный план включает проекты по развитию промышленной кооперации, в том числе создание индустриальной зоны площадью 450 га. В рамках пятого раздела Комплексного плана планируется реализовать проекты на сумму 11,1 млрд тенге, направленных на развитие транспортной инфраструктуры.

В целях укрепления межрегиональных связей Актюбинской области будет осуществлена модернизация существующих автомобильных дорог», - отметил министр национальной экономики.

По его словам, реализация таких проектов, как «Актобе – Орск» и «Южный обход города Актобе», будет способствовать усилению роли города Актобе как «центра роста» и крупного транспортного узла западной части страны.

«Дальнейшая реконструкция автомобильных дорог «Актобе – Хромтау – Карабутак – Улгайсын» и «Актобе – Атырау – Астрахань» позволит увеличить долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 61% до 95%. Реализация всех запланированных проектов позволит увеличить пассажиропоток и грузопоток с соседними регионами. В результате товарооборот Актюбинской области к 2025 году увеличится в 1,5 раза – до 2,3 трлн. тенге», - добавил Асет Иргалиев.