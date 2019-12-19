Модернизация троллейбусных линий в Алматы завершится к концу 2021 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют модернизировать существующие троллейбусные линии. Модернизация завершится концу 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году большое событие, которое касается наших троллейбусов – продвижение проекта модернизации, ремонт и реконструкция существующих контактно-кабельных сетей троллейбусных линий. В этом году мы подготовим, закуп материалов, чтобы на следующий год по плану работа шла. До конца 2021 года будет полностью проведена эта работа «, - сказал на пресс-конференции генеральный директор «АлматыЭлектроТранс» Гани Тажиев.

Общая стоимость проекта 9,6 млрд тенге. Как отметил спикер, ремонтные работы не повлияют на движение троллейбусов , ремонт сетей будет проводиться ночью.

Отмечается, сейчас в Алматы 195 рабочих троллейбусов.