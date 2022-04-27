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    21:26, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Модернизация тепловых сетей необходима в Степногорске – Минэнерго РК

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    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Состоялась рабочая поездка представителей Министерства энергетики Республики Казахстан в город Степногорск Акмолинской области, где было поручено представить предложения и планы по подготовке электростанции и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В ходе поездки представители Министерства энергетики и акимата Акмолинской области посетили Степногорскую ТЭЦ и ознакомились с текущим состоянием энергетического оборудования. Был совершен обход станции, обсуждены актуальные вопросы прохождения отопительного сезона, в т. ч. аварийных остановок котлов, риски своевременной, качественной подготовки ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

    Также в ходе поездки были рассмотрены проблемные вопросы по тепловым сетям при прохождении текущего отопительного сезона. Анализ жалоб жителей указывает на некачественное теплоснабжение многоквартирных жилых домов.

    В целях улучшения теплоснабжения потребителей города Степногорска была отмечена необходимость модернизации тепловых сетей и внутренних сетей многоквартирного жилого фонда города.

    По итогам совещания было поручено подготовить предложения и планы по подготовке электростанции и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону, которые в дальнейшем планируется рассмотреть на совещании с участием акимата Акмолинской области и других центральных государственных органов.

    Напомним, 27 марта на ТЭЦ Степногорска была аварийная ситуация, в связи с чем был запущен резервный водогрейный котел.

    Тогда в Министерстве энергетики прокомментировали текущую ситуацию на Степногорской ТЭЦ.

    30 марта Министерство энергетики назначило внеплановую проверку на Степногорской ТЭЦ по фактам аварийных остановок котлов.



    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Минэнерго РК Акмолинская область Другие государственные органы Отопительный сезон Энергетика Правительство
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