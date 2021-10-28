Модернизация системы здравоохранения продолжается в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается укрепление материально-технической базы здравоохранения и совершенствование инфраструктуры. Идет строительство семи новых медицинских объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В следующем году в эксплуатацию планируется сдать операционно-реанимационный блок областного онкологического диспансера и областную клиническую детскую больницу.

Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев на онлайн-брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

В медицинских организациях внедряется информационная система искусственного интеллекта. Она служит для автоматического чтения медицинских изображений.

В области работают 25 компьютерных томографов, прорабатывается вопрос о закупке еще шести. Есть 364 ИВЛ и 40 цифровых рентген-аппаратов.

Вопрос с кадрами решается посредством привлечения в регион выпускников медицинских учебных заведений и обеспечения их жильем. Уже трудоустроено порядка 400 молодых специалистов.

Также на брифинге руководитель управления здравоохранения рассказал об эпидситуации в регионе. В настоящее время область находится в «желтой» зоне по КВИ. В инфекционных стационарах на лечении 659 человек. В реанимации лежат 35 пациентов, из них пятеро подключены к ИВЛ.

«Ежедневно регистрируется 140–150 случаев инфицирования. С начала пандемии зафиксировано более 102 958 заболевших, из них выздоровели 94 007 человек», – сказал Гамаль Токсамбаев.

В области продолжается кампания вакцинации. Уже 556 744 человека сделали первый компонент прививки от коронавирусной инфекции, вторым привито 497 966. Вакцин достаточно. Для карагандинцев доступны «Спутник V», QazVac и Vero Cell.