РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:15, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Модернизация системы здравоохранения продолжается в Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается укрепление материально-технической базы здравоохранения и совершенствование инфраструктуры. Идет строительство семи новых медицинских объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В следующем году в эксплуатацию планируется сдать операционно-реанимационный блок областного онкологического диспансера и областную клиническую детскую больницу.

    Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев на онлайн-брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

    В медицинских организациях внедряется информационная система искусственного интеллекта. Она служит для автоматического чтения медицинских изображений.

    В области работают 25 компьютерных томографов, прорабатывается вопрос о закупке еще шести. Есть 364 ИВЛ и 40 цифровых рентген-аппаратов.

    Вопрос с кадрами решается посредством привлечения в регион выпускников медицинских учебных заведений и обеспечения их жильем. Уже трудоустроено порядка 400 молодых специалистов.

    Также на брифинге руководитель управления здравоохранения рассказал об эпидситуации в регионе. В настоящее время область находится в «желтой» зоне по КВИ. В инфекционных стационарах на лечении 659 человек. В реанимации лежат 35 пациентов, из них пятеро подключены к ИВЛ.

    «Ежедневно регистрируется 140–150 случаев инфицирования. С начала пандемии зафиксировано более 102 958 заболевших, из них выздоровели 94 007 человек», – сказал Гамаль Токсамбаев.

    В области продолжается кампания вакцинации. Уже 556 744 человека сделали первый компонент прививки от коронавирусной инфекции, вторым привито 497 966. Вакцин достаточно. Для карагандинцев доступны «Спутник V», QazVac и Vero Cell.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!