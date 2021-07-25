Модернизация политической системы должна продолжаться
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Модернизация политической системы должна продолжаться, считает доктор философских наук, политолог Карим Утельбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Проходящие сегодня выборы сельских акимов показывают высокую степень демократизации казахстанского общества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил концепцию «Слышащего государства». Эти выборы – подтверждение тому, что концепция работает. Но ее предстоит развивать и расширять и дальше. Постепенно, переходя к выборам акимов городов областного значения и областей. Политическое сознание казахстанского общества для этого созрело. В последние годы политики, избранные маслихатами или мажилисом, много обещают в предвыборной период, а потом обещания не выполняются. И есть такая практика, что депутаты, избранные на пять лет, не могут быть отозваны обратно. Поэтому, на мой взгляд, Правительству и государственным органам нужно идти вперед по пути дальнейшей модернизации политической системы страны в плане демократизации выборов органов исполнительной власти.
Социум готов, чтобы самим выбирать, кого они хотят. Человек, избранный из числа местного населения, будет знаком горожанам, и избиратели отдадут свои голоса за того, кого знают, кто вызывает у них доверие, на кого они делают ставку, чтобы улучшить свою жизнь. Да и спрос с избранного акима области, города, района будет другим», - говорит доктор философских наук, политолог Карим Утельбаев.
Фото: atpress.kz
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