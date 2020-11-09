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Модернизация объектов культуры продолжается в Акмолинской области

9 Ноября 2020 14:59
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Модернизация объектов культуры продолжается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В программу «Дорожная карта занятости 2020-2021 годы» по объектам культуры и архивов Акмолинской области вошли 38 проектов на общую сумму 1,3 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Реализация данных проектов предполагает капитальный и текущий ремонт, реконструкцию и строительство объектов культуры в районах и городах области.

На днях в Жаркаинском районе завершен капитальный ремонт Валихановского сельского дома культуры. В здании объекта культуры проведен ремонт внутренних помещений, установлена автоматическая пожарная сигнализация, отопительная система, система водоснабжения и канализации, полностью обновлена система электроснабжения.

Через Центр занятости населения района трудоустроено 12 человек, рабочие задействованы во всех видах ремонтных работ.

«Здание полностью обновилось снаружи, проведены работы по благоустройству. Проложены асфальтовые дорожки, уложена брусчатка у фасада здания и по периметру, разбиты цветники. Весной будут высажены деревья и цветы. В настоящее время проводится работа по установке театральных кресел, заказано оборудование для сцены. В библиотеке обновлена мебель, при библиотеке планируется также открыть Коворкинг центр», - отметили в акимате района.

К слову, на сегодня в области по данной программе завершена реализация 27 проектов в сфере культуры.


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#Акмолинская область   #Культура  
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