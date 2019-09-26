Модернизация «Nur Otan» направлена на усиление борьбы с коррупцией – Бауыржан Байбек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет партийного контроля «Nur Otan» контролирует ход реализации программ «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», «Ауыз су», «Нұрлы көш». Об этом сообщил на заседании комитета первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Две недели назад мы провели заседание Республиканского совета по противодействию коррупции. Комитет партийного контроля и Республиканский совет по противодействию коррупции – это важные органы партийного контроля. Сегодня они играют особую роль», – сказал Б. Байбек.
Напомнив, что на расширенном заседании политсовета партии в августе текущего года Первый Президент – Елбасы, Председатель партии Нурсултан Назарбаев представил программу модернизации партии, Б. Байбек отметил, что эта модернизация направлена на усиление борьбы с коррупцией, повышение партийной дисциплины, объединение молодежи вокруг партии. Качественное решение этих задач даст возможность партии не только полностью обновиться, но и усилить свое политическое лидерство, оправдать доверие избирателей.
По словам Б. Байбека, Комитет партийного контроля должен организовать системный контроль и мониторинг решения задач, поставленных председателем партии. У Комитета есть необходимые для этого опыт и ресурсы. В регионах работают 239 региональных партийных комиссий. За время работы Комитета велся контроль за реализацией таких программ, как «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», «Ауыз су», «Нұрлы көш», индустриально-инновационного развития. Проводился общественный контроль за строительством и своевременной сдачей в эксплуатацию социальных объектов.Напомним, 21 августа в Нур-Султане под председательством Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева прошло расширенное заседание Политического совета партии «Nur Otan». В ходе выступления Первый Президент Казахстана предложил Программу системной партийной перезагрузки «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии «Nur Otan».
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