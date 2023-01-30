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Модернизация электрических сетей идет в селах Атырауской области

30 Января 2023, 21:12
Модернизация электрических сетей идет в селах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В населенных пунктах Атырауской области ведется работа по модернизации электрических сетей. Об этом сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Айдулат Кенжебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Модернизация электросетей ведется в селах Береке и Сарыозек, в новом микрорайоне Мерей села Махамбет в селах Жалгансай, Кенбай, Жантерек, Мукур Махамбетского и Кызылкогинского районов»,- сказал Айдулат Кенжебеков.

Он сообщил, что уже обновлены сети в селах Томан, Аккистау Исатайского района, поселках Доссор, Макат Макатского района, селе Акколь Курмангазинского района.
«Работа по модернизации электросетей проводится масштабная. Так, в селе Аккистау Исатайского района проложено 1,9 км кабельных и воздушных линий 0,4/10 кВ, установлено и введено в эксплуатацию 2 КТПГ по 400 кВА. В поселке Доссор Макатского района проложено 1,89 км кабелей, построена подстанция. А в селах Жантерек, Кенбай, Мукур Кызылкогинского района проложено 7,4 км кабельных, воздушных линий, и установлены три трансформаторные подстанции 100/160 кВА», – сказал Айдулат Кенжебеков.
В поселке Макат, селе Томан Исатайского района и селе Акколь Курмангазинского района установлено 604 электрических столба. Однако в связи с внесением поправок в проект в ходе строительства остальные работы будут продолжены во втором полугодии 2023 года.


Фото: Региональная служба коммуникаций
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