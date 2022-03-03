Модернизация AMANAT - общественные деятели и эксперты о дальнейшем развитии партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 марта под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся внеочередной XXII съезд правящей партии. Единогласным решением название политической организации было изменено на новое - AMANAT. На съезде были обсуждены приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии. Как партия будет совершенствовать свою работу, приступила ли к выполнению новых задач по созданию Нового Казахстана - представляем мнения казахстанских экспертов и деятелей о предстоящей работе партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что во время прошедшего съезда партии Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что предстоит очень важная работа, которая решит дальнейшую судьбу государства. Для этого необходимо определить новые цели и задачи, а партия власти должна быть катализатором всех реформ, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как прокомментировал спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, в ходе съезда Президент Касым-Жомарт Токаев предложил конкретные направления дальнейшей модернизации ведущей политической организации страны.

По словам Маулена Ашимбаева, ребрендинг и новое название AMANAT являются лишь частью большого процесса трансформации всей партии. Важно не просто «сменить вывеску», а провести системные изменения в организации ее деятельности и стиле работы.

«Партия продолжит занимать центристскую позицию, представляя интересы всех казахстанцев. Как подчеркнул Глава государства, партия AMANAT - это партия справедливости, народного единства, неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнение и чаяния народа, и действует во имя интересов наших граждан. Акцент в работе партии должен быть перенесен с центрального на местный уровень – в региональные филиалы и первичные партийные организации. Партии важно работать с избирателями, знать проблемы граждан, представлять и отстаивать их интересы. AMANAT должен служить мостом между населением и исполнительной властью», - подчеркнул Маулен Ашимбаев, комментируя деятельность партии.

Итогами состоявшегося съезда правящей партии поделился и депутат Сената Бакытжан Жумагулов.

«Сила любой партии – в преемственности. И AMANAT должен стать кузницей кадров, готовить современных политиков и государственников, умеющих работать с избирателями, а также давать дорогу талантливой молодежи – будущему оплоту партии», - считает сенатор.

«Глава государства развернул перед делегатами съезда простую и ясную программу трансформации партии и преобразований в обществе, дал исчерпывающую оценку текущего момента. Но и за помощью к ним как соратникам и в целом ко всем казахстанцам обратился, инициировав республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки», - делится Бакытжан Жумагулов.

«Во время съезда говорилось много о том, как будет меняться партия, но в первую очередь,, партия меняется по принципу «лучше меньше, да лучше». Так считает депутат Сената Ляззат Калтаева.

По ее мнению, будут уменьшены все бюрократические аппараты, уменьшены количественные составы всевозможных советов. За то увеличится адресно ответственность каждого, особенного руководящего состава, в том числе членов Бюро, у которых у каждого будет свое направление.

«На всех уровнях руководящий состав будет отвечать за конкретные меры и направления в деятельности партии. Появилось возможность у первичных партийных организации быть более самостоятельными и делать конкретные дела. То есть, раньше все партийные ячеек отправляли взносы в аппарат партии, то теперь 20% этих взносов будут возвращаться в партийные ячейки, и они смогут распоряжаться ими и могут осуществлять реальную деятельность на своём уровне. Это все делается для того чтобы в первую очередь убрать тот отрыв, который произошел или сократить тот отрыв партии от народа Казахстана. Для этого будет созданы различные площадки. Самое главное партийцы, руководство партий будут напрямую работать, в первую очередь, с населением», - прокомментировала Ляззат Калтаева.

Вместе с тем, депутат Мажилиса Ерлан Саиров прокомментировал поручения Главы государства, данные на съезде партии AMANAT.

Как отмечает мажилисмен, Касым-Жомарт Токаев поставил задачу более глубокого диалога с населением нашей страны.

«Нужно отметить, что после трагического января колесо политических реформ крутится быстрее, запросы населения по демократизации и плюрализму мнений растут. В связи с этим партии нужно давать новые контуры развития, также нужно создавать новые площадки для диалога с населением и прямого общения с разными стратами социальных групп нашей страны», - выразил мнение Ерлан Саиров корреспонденту МИА «Казинформ».

Как отмечает Ерлан Саиров, на сегодняшний день стоит задача активизировать фракции «AMANAT» в Парламенте, включить в диалоговые площадки широкий спектр общественно-политической мысли нашей страны, создать новую политологическую школу, которая занималась вопросами института парламентаризма.

«Задача очень сложная, но Глава государства поставил четкую задачу – изменить принцип деятельности нашей страны. То есть, государство для народа. В этом плане изменения, которые должны произойти внутри фракции и Парламента, должны быть обязательными. В этом ключе перестройка работы будет вестись и снизу – то есть, маслихаты. Все органы должны заниматься одной задачей, и эта задача конкретная и лаконичная – учет мнения населения, создание различных площадок, чтобы социально-экономическое положение населения не ухудшалось. Кроме того, все узловые решения должны приниматься с учетом мнения населения», - считает мажилисмен.

Партии AMANAT придется конкурировать в полной мере. Такое мнение выразил директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев .

«Мы не можем судить о партии по промежуточным результатам. Единственным критерием эффективности или неэффективности партии являются выборы. Если хорошо работают, они выигрывают выборы. Плохо работают – проиграют, придется работать над ошибками», - говорит эксперт.

По словам Талгата Калиева, если на следующих выборах AMANAT завоюет 51%, это «будет блестящим результатом для партии». Для этого, как подчеркнул эксперт, партии нужно начать работу с населением.

Каковы перспективы работы и развития партии AMANAT, прокомментировал бывший член Комитета ООН по правам человека, доктор юридических наук, профессор Марат Сарсембаев.

«Новая программа политических реформ, которую президент Касым-Жомарт Токаев объявит 16 марта, откроет новое дыхание партии «AMANAT», - отметил Марат Сарсембаев.

«То, что будет дальше, зависит от того, что Президент скажет о политическом пути развития страны в середине марта, от того, как Глава государства видит политическое развитие страны. Получив ответ на этот вопрос, можно будет сделать более точные выводы. Президент является главой этой партии. Я считаю, что в этот раз Президент озвучит новые политические предложения», - выразил мнение бывший член Комитета ООН по правам человека.

О будущем партии AMANAT выразили мнение и известные общественные деятели в области культуры и спорта.

Так, актер, ректор Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Азамат Сатыбалды прокомментировал возложенные задачи на партию.

«Вместе с названием партии изменились и направления. Планы масштабные. Члены партии с честью выполняют возложенные на них обязанности. Я думаю, что это внесет огромный вклад в развитие страны. Нам доверили и страну, и землю. Поэтому, то, что доверено нам на хранение, мы должны с честью хранить и передать следующему поколению. Я уверен, что партия «AMANAT» будет достойно служить этому названию», - говорит актер.

По словам спикера, депутаты должны быть ближе к народу.

«Депутаты должны находиться среди простого народа, не только видеть, но и чувствовать проблему. Только тогда депутаты смогут внести законы, которые необходимы народу и будут способствовать развитию страны», - говорит Азамат Сатыбалды, подчеркнув, что «создание нового Казахстана - общая задача народа Казахстана».

Переименование политической партии означает формирование слышащего государства. Такое мнение, в свою очередь, высказал директор Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева Айболат Жамудир.

«Сформировалось государство, которое прислушивается к голосу народа. Правильно, что название партии поменялось. Это требование времени и народа. Потому что было много предложений со стороны населения. Его мы видим в социальных сетях, на страницах прессы, на телеканалах. У казахов есть хорошая поговорка: «Аманатқа қиянат жасалмайды» (что доверено тебе на хранение, следует с честью хранить). Само название «AMANAT» накладывает на каждого из нас огромную ответственность. Это уверенный шаг, который будет способствовать дальнейшему развитию нашей страны, улучшению нашей экономики», - рассказывает Айболат Жамудир.

Также он предложил, чтобы в составе политической партии «AMANAT» было больше молодежи.

А известный спортсмен и тренер, общественный деятель, член Алматинского областного филиала правящей партии Нурсултан Орынбасаров подчеркнул, что для казахского народа слово «аманат» имеет большое значение.

«Каждый из нас должен чувствовать ответственность. Чтобы наша страна стала фундаментальной, мы должны в первую очередь возродить национальный дух и развить культуру. Только тогда поколение будет питаться ценностями, которые у нас в крови, и не будет следовать веяниям извне. Я считаю, что такие важные вопросы осуществляются под влиянием правящей партии», - считает спортсмен Нурсултан Орынбасаров.

Заслуженный деятель РК, кавалер ордена «Құрмет», кандидат педагогических наук, профессор искусствоведения, проректор Казахской национальной академии хореографии Бибигуль Нусипжанова также поддержала выступление Президента страны на внеочередном ХХІІ съезде правящей партии.

«Все обновления, реформы, проводимые правительством, предопределяют дальнейшую судьбу государства, и естественно, что партия власти должна быть драйвером, катализатором всех поставленных ключевых целей и задач. Каждый член партии должен почувствовать, переосмыслить свою личную социальную ответственность перед обществом и подрастающим поколением. Я – за доверие, честность и сотрудничество, поэтому полностью поддерживаю открытые выборы на всех уровнях власти», - заявила Бибигуль Нусипжанова корреспонденту агентства «Казинформ».

Директор Национальной библиотеки РК, председатель Казахстанского Библиотечного Союза Бахытжамал Оспанова выразила мнение, что сейчас казахстанцы сосредоточены на задаче дальнейшего укрепления Нового Казахстана.

«Название AMANAT определяет основные направления деятельности партии. Наша с вами общая задача сегодня – сохранить наши национальные ценности, дарованные нашими предками, нашу необъятную землю и укрепить наше единство. Это священный аманат для нас с вами!», - отметила Бахытжамал Оспанова.

«Мы возлагаем большие надежды на партию AMANAT, как на политическую структуру, которая будет заботиться о благополучии населения». Об этом заявил директор Государственной концертной организации «Қазакконцерт» имени Розы Баглановой Женис Сейдуллаулы.

«Несмотря на то, что поменялось название партии, ее главная цель, направленная на реализацию «слышащего государства», не изменилась. Однако изменятся методы работы, а значит, усилится единство партии и народа. Думаю, что в дальнейшем члены партии примут активное участие в выполнении этой задачи. Как отметил Президент: «Наша независимость, наше единство и наша необъятная земля – это аманат, оставленный нашими предками. Поэтому мы должны поддержать взятый курс партии, проявить организованность и единство», - подчеркнул заслуженный артист РК.

П оддержала выступление Главы государства на внеочередном ХХІІ съезде правящей партии и председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, академик НАН РК, председатель Ассоциации онкологов Казахстана Диляра Кайдарова.

Как отмечае т заслуженный врач, в Казахстане существует нехватка врачей-онкологов. Особенно остро кадровый дефицит ощущается в регионах страны. Одна из основных задач института – поддерживать молодые кадры, давать им направления для развития и роста, давать возможности для совершенствования своих навыков.

«В Казахский НИИ онкологии и радиологии в последние годы мы привлекаем немало молодых врачей, которым передаем все свои знания и опыт. Им очень нужна наша поддержка и вера в то, что их труд очень важен для будущего нашей страны», - пояснила Диляра Кайдарова.

Переименуют ли Jas Otan, прокомментировал председатель молодежного крыла партии Нуржан Жетписбаев. Как отметил спикер, сейчас разрабатывается ряд методов по обновлению и пополнению рядов молодежного крыла.

«Как вы знаете, на внеочередном съезде партии Nur Otan предложили переименовать партию в AMANAT. Глава государства, председатель партии Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение. Считаю, что это не просто переименование партии, а полная трансформация деятельности, обновление. Что касается Jas Otan, поступают различные предложения из разных уголков Казахстана. Часть жасотанцев выступает за переименование молодежного крыла, а часть – против. Мы, в первую очередь, прислушиваемся к мнению молодежи. Поэтому для начала ознакомимся со всеми предложениями, изучим все, затем примем конкретное решение. Свое решение объявим в ходе предстоящего форума Jas Otan», - пояснил председатель молодежного крыла.

Он считает, что в условиях глобализации необходимо создать условия для развития молодежи, правильного распределения их времени, направление их потенциала в правильное русло.

Напомним, что с полным текстом выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном ХХІІ съезде партии можно ознакомиться здесь .