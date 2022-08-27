27 Августа 2022 12:19

Moderna подала в суд на Pfizer из-за технологии вакцинации от КВИ

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Компания Moderna заявила, что подает в суд на Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech за нарушение патентных прав, связанных с разработкой первых вакцин против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Американская биотехнологическая компания утверждает, что технологию mRNA (посланник РНК, прим. ред.), разработанную до пандемии, скопировали.

Иск с требованием возмещения финансового ущерба подан в США и Германии.

В заявлении Moderna сообщается, что Pfizer/BioNTech скопировали два ключевых элемента интеллектуальной собственности компании. Один из них включает в себя химическую модификацию, которую ученые Moderna первыми продемонстрировали в 2015 году. Второе предполагаемое нарушение связано с технологией mRNA.

Исполнительный директор Moderna Стефан Бансел сообщил, что компания подает иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу mRNA, в создание которой инвестированы миллиарды долларов и потребовались десятилетия для получения патента до пандемии.

В заявлении компании Pfizer говорится, что они еще не полностью рассмотрели жалобу Moderna, но были удивлены, учитывая, что их вакцина основана на собственной запатентованной технологии mRNA. Компания уверена в использовании собственной интеллектуальной собственности для производства вакцины Pfizer/BioNTech. Они заявили, что будут энергично защищаться от обвинений в судебном процессе.

Компания Moderna создана в 2010 году и являлась одной из первых разработчиков технологии mRNA, которую использовали в коммерческих целях для создания вакцины против коронавируса. Вакцины используют молекулу генетического кода, называемую посланник РНК (mRNA) для генерации иммунного ответа на вирус.

Фото: www.bbc.com