Модель ядерного реактора разработал акмолинский школьник

Модель ядерного реактора разработал девятиклассник Никольской общеобразовательной школы №2 Буландынского района Акмолинской области Асанали Ашимов. Благодаря своему проекту, школьник стал обладателем диплома третьей степени и медали международного конкурса в городе Бишкеке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении образования Акмолинской области, для Казахстана эта тема является актуальной в связи с планами строительства АЭС.

- Асанали изготовил модель ядерного реактора, где виден принцип его работы с применением дозиметра. Эту модель он предложил в качестве наглядной обучающей модели для учащихся всех общеобразовательных школ, - рассказал учитель физики и информатики Артем Цимбал.

Модель Асанали представляет собой эмулятор настоящего ядерного реактора. Кстати, последний изготовлен в масштабе 1:24, смоделирован и напечатан на 3D-принтере. Буровые стержни выполнены из оргстекла. Помимо реактора, в модели есть имитация работающей турбины и генератора, также выполненные с использованием 3D-принтера, и постоянных двигателей. В модели также используется дозиметр для отслеживания радиации и допустимой дозы облучения. Реактором управляют 2 платы Arduino UNO, которые контролируют работу реактора и насоса. Если реактор начинает работать нестабильно, в модели предусмотрена кнопка экстренного отключения реактора с «звоночной» системой оповещения.

- Руководителем проекта является молодой, талантливый и инициативный педагог, учитель физики и информатики Артём Цимбал. Именно он зажигает интерес к науке и технике в сердцах ребят. Непрерывно занимаясь самообразованием, вовлекает учеников в исследовательский процесс, позволяя им чувствовать себя настоящими юными изобретателями. На счету его учащихся множество призовых мест и наград на различных конкурсах областного, республиканского и международного уровней, - проинформировали в отделе образования района.

Совсем недавно команда из трех учеников школы Буландынского района представила Казахстан на международном конкурсе «Мы - Интеллектуалы XXI века» в городе Бишкеке. Принять участие в конкурсе съехались 260 учащихся из России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Казахстана. Асанали презентовал свой проект и стал обладателем диплома третьей степени. Также школьник был награждён медалью в секции «Новые теоретические разработки».

Фото: управление образования Акмолинской области

Кстати, это второе участие девятиклассника в подобных конкурах. В прошлом году он уже был награждён медалью и дипломом 3 степени за командный проект.