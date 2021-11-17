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Модель сервисной полиции презентована в Актобе

17 Ноября 2021 14:05
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Модель сервисной полиции презентована в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Департаменте Актюбинской области презентовали переход к сервисной модели полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» о ссылкой на пресс-службу Департамента.

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На мероприятие были приглашены первый заместитель акима области Хамбаров Р.Г. депутаты Актюбинского областного маслихата и члены общественного совета.

Гости ознакомились с ходом реализации поставленных перед органами внутренних дел Главой государства и Министерством внутренних дел задач по внедрению сервисной модели полиции и развитию цифровизации в регионе.

И.о. начальника ДП области полковник полиции Алиев К.С. довел до присутствующих о состоянии криминогенной ситуации в области, а также о принимаемых мерах в рамках проводимой реформы в системе МВД. В настоящее время проводится широкомасштабная реформа в системе МВД, начиная от оптимизации организационно-штатной структуры и исключения несвойственных функций, заканчивая улучшением социальной защиты сотрудников полиции. На первоначальном этапе нами сокращены 287 штатных единиц, упразднены 26 руководящих должностей, а также излишние управленческие звенья и должности.

В рамках проекта совершенствования системы местной полицейской службы на принципах «сервисной полиции», внедряются новые механизмы, инструменты и методы работы.

Сервисная модель полиции – это совместная деятельность полиции, субъектов профилактики и общественности по решению проблем обеспечения безопасности в целях повышения уровня защищенности и доверия к органам власти. Основным аспектом является шаговая доступность, нацеленная на максимальное облегчение гражданам доступа к полиции.

В текущем году в областном центре установлены 5 стационарных постов полиции, куда граждане могут обратиться по всем вопросам в любое время суток. Также определены наиболее криминогенные участки. А в рамках реализации Дорожной карты в течение 5 лет запланировано строительство 12 стационарных модульных постов и 16 участковых пунктов полиции. Процесс внедрения сервисной модели в нашей области начат буквально со второго полугодия т.г.

Одна из задач, поставленных перед ДП области – это введение сплошного видеонаблюдения в помещениях подразделений полиции, в частности в спецучреждениях, комнатах временного задержания граждан, комнатах хранения и выдачи оружия, дежурных частях, частично в кабинетах следователей и дознавателей. На сегодняшний день установлено 979 видеокамер.

Далее народные избранники ознакомились с работой Центра оперативного управления, им показали работу системы «Омниканальности», где с помощью приложения в телефоне можно отправить видеосообщение о преступлениях и происшествиях. Канат Алиев провел депутатов в «Приемную для граждан» и ознакомил с работой Модульного стационарного поста и участкового пункта полиции.

В целом, оперативная и общественно-политическая обстановка в регионе стабильная. Личный состав ориентирован на реализацию поставленных Главой государства и Министерством внутренних дел задач по обеспечению надлежащего правопорядка в регионе, повышению уровня доверия населения и оперативному реагированию на все конструктивные запросы граждан. Снижена преступность в общественных местах и на улицах, рецидивная, групповая, в состоянии опьянения и среди несовершеннолетних.

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#Актюбинская область   #МВД РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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