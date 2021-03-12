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    11:33, 12 Март 2021 | GMT +6

    Модель сервисной полиции апробируют в регионах - Ерлан Тургумбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК разрабатывает Концепцию перехода казахстанской полиции на сервисную модель. Об этом сообщил глава ведомства Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предусмотрено апробирование модели сервисной полиции в регионах. Мы изучаем лучшие мировые практики в этой сфере. В ряде регионов «запустим» пилотный проект», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе правительственного часа в Сенате.

    Как добавил глава министерства, на заключительном этапе предусмотрена разработка Концепции перехода казахстанской полиции на сервисную модель.

    При этом, как добавил министр, главными приоритетами будут конструктивный общественный диалог, открытость, прозрачность и оперативное реагирование на обращения граждан. Также для этого предполагается внедрение новых подходов в сфере профилактики правонарушений.

    Ранее министр рассказал, как будут в стране повышать статус участковых полиций.




    Теги:
    МВД РК Правительство Сенат Парламент Правоохранительные органы
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