Модель сервисной полиции апробируют в регионах - Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК разрабатывает Концепцию перехода казахстанской полиции на сервисную модель. Об этом сообщил глава ведомства Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусмотрено апробирование модели сервисной полиции в регионах. Мы изучаем лучшие мировые практики в этой сфере. В ряде регионов «запустим» пилотный проект», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе правительственного часа в Сенате.

Как добавил глава министерства, на заключительном этапе предусмотрена разработка Концепции перехода казахстанской полиции на сервисную модель.

При этом, как добавил министр, главными приоритетами будут конструктивный общественный диалог, открытость, прозрачность и оперативное реагирование на обращения граждан. Также для этого предполагается внедрение новых подходов в сфере профилактики правонарушений.

Ранее министр рассказал, как будут в стране повышать статус участковых полиций.







