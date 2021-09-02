Модель профессионального развития педагога выстроит Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Модель профессионального развития педагога выстроят в Казахстане. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил переобучать учителей раз в три года, а не в пять лет.

«По пересмотру периодичности повышения квалификации педагогов на «не реже, чем один раз в три года». Для этого будет выстроена новая модель профессионального развития педагога. В рамках нее будут вноситься изменения в Закон РК «Об образовании». Также планируется внедрение внешней аккредитации организаций повышения квалификации и единого реестра образовательных программ. Курсы для педагогов будут проводиться только на бесплатной основе», - сказал в ходе заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, министр остановился на вопросах касательно поддержки победителей международных олимпиад по интеллектуальным, творческим, спортивным направлениям и WorldSkills законодательно будет урегулирован вопрос присуждения грантов для поступления в вузы без участия в конкурсе.

«Также в целях стимулирования и поддержки участников международных олимпиад по интеллектуальным направлениям планируется учредить единовременные денежные премии номиналом «золото» в размере 1500 МРП, «серебро» – 1000 МРП, «бронза» – 500 МРП.

Будут предусмотрены единовременные денежные премии педагогам и наставникам, подготовившим победителей.

Как отметил министр, для реализации мер будут внесены дополнения в Закон РК «Об образовании» в части включения в компетенцию уполномоченного органа в сфере образования утверждения правил поощрения победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам и их тренеров.



