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Модель опережающего кадрового обеспечения внедрят в вузах Казахстана

1 Ноября 2022, 15:14
Модель опережающего кадрового обеспечения внедрят в вузах Казахстана
1 Ноября 2022, 15:14

Модель опережающего кадрового обеспечения внедрят в вузах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о разработке стандартов по модели опережающего кадрового обеспечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевая задача заключается в обеспечении эффективной состыковки спроса на новые профессии и подготовки кадров в разрезе регионов и отраслей на основе форсайт-прогнозирования. Для этого будут консолидированы усилия государства, бизнеса и университетов. Имеется хороший опыт создания Атласа новых профессий, в рамках которого будет продолжена разработка региональных стандартов по опережающей подготовке кадров», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, это поможет запустить программу «Мамандығым – болашағым», которая предусмотрена в комплексном плане «Программа повышения доходов населения до 2025 года».

«Будет развита модель опережающего кадрового обеспечения с развитием эффективной профориентационной работы», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запускают программу повышения квалификации для топ-менеджеров и персонала вузов.


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