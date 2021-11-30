Модельную квартиру для людей с инвалидностью презентовали в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область вице-министр труда и социальной защиты населения РК Руслан Сакеев ознакомился с реализацией соцподдержки населению, посетил ряд социальных объектов и принял участие в презентации модельной квартиры для людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Вице-министр посетил Реабилитационный центр для лиц с инвалидностью в селе Талсуат, где ему и Постоянному представителю ПРООН в Казахстане Якупу Беришу презентовали пилотный проект по созданию модельной квартиры для лиц с инвалидностью, реализованный Программой развития ООН в Казахстане при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Проект направлен на социальную реабилитацию и повышение качества жизни людей с особыми потребностями. Его задача – создание модели современной удобной квартиры для человека, передвигающегося с помощью кресла-коляски. Для этого в реабилитационном центре было выделено помещение, которое реконструировано под двухкомнатную квартиру, состоящую из прихожей, зала, спальной комнаты, кухни и туалетной комнаты.

Проектные решения были приведены в соответствие нормативно-техническим требованиям по созданию безбарьерной жилой среды. Так, были увеличены дверные проемы и габариты туалетной комнаты, установлены различные вспомогательные приспособления, обеспечивающие бытовую и психологическую независимость.

Модельная квартира полностью адаптирована для свободного передвижения человека с инвалидностью на кресле-коляске и оборудована бытовой техникой, специальными мебелью и приспособлениями.

«Адаптация социальных объектов для лиц с инвалидностью – это важная часть работы по созданию безбарьернй среды. Мы работаем как над созданием инфраструктуры, так и над стандартами в части реабилитации лиц с инвалидностью. Данный проект – это еще один удачный пример сотрудничества министерства и ПРООН, который направлен на создание технологии социально-бытовой реабилитации за счет доработки помещения под нужды маломобильных групп населения», – отметил Руслан Сакеев.

В Казахстане насчитывается 695 тыс. лиц с инвалидностью, из которых 15 тыс. человек используют для передвижения кресло-коляски.

Планируется, что в рамках реализации данного проекта также будут разработаны методики и технологии социально-бытовой адаптации и реабилитации людей с инвалидностью, которые впоследствии будут внедрены в практику работы реабилитационных центров страны.

Открытие модельной квартиры на базе реабилитационного центра приурочено к Международному дню людей с инвалидностью, который ежегодно отмечается 3 декабря.

Также в рамках рабочей поездки Руслан Сакеев посетит кызылординские центры оказания специальных социальных услуг № 1 и № 2, Детский центр оказания спецсоцуслуг, Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью ОФ «Альтаир бөбек», Центр активного долголетия, центры «Тең қоғам» и «Бақытты отбасы».