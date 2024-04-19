Модель налогового администрирования могут изменить в Казахстане

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предлагает изменить ключевые подходы налогового администрирования. Об этом представители КГД заявили в ходе конференции, организованной совместно с Ассоциацией налогоплательщиков в Караганде, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель председателя КГД Жаныбек Нуржанов рассказал об основных направлениях по подходам налогового администрирования. По его словам, предлагается упразднить представление расчетов по налогу на имущество и землю.

В случае, если налоговые обязательства составляют менее 1 млн тенге, декларацию достаточно будет представить всего один раз в год. Также по налогу на транспортные средства юридических лиц предлагается отказаться от представления налоговой отчетности, а начисление производить на основании сведений органов дорожной полиции и по аналогии в отношении физических лиц.

— Кардинально изменятся подходы при камеральном контроле. Если сейчас это больше контрольный подход, то в будущем эта процедура будет носить предупредительный характер, из сферы устранения нарушений в сферу выявленных расхождений. Налогоплательщик имеет право либо согласиться, либо представить пояснения со своим мнением. На этом процедура камерального контроля закончится, а все возможные разногласия должны будут решены только в ходе документальной налоговой проверки. Таким образом, значительно сократится количество обжалований уведомлений камерального контроля, — уточнил Жаныбек Нуржанов.

Он отметил, что по налоговым проверкам также предлагается пакет изменений. В частности, сокращение сроков проведения проверки субъектов малого и среднего бизнеса — ограничить возможность приостановления проверки не более двух раз. Также предлагается альтернативный порядок взаимодействия в электронном виде через кабинет налогоплательщика. Изменятся подходы и принудительного взыскания налоговой задолженности.

— Если сейчас все меры принудительного взыскания налоговой задолженности применяются с порога 6 МРП, то в новом Налоговом кодексе предлагается применение мер в зависимости от размера задолженности. Если она до 20 МРП, налогоплательщику будет направлено извещений о наличии налоговой задолженности. Если задолженность от 20 до 45 МРП, то уже будет направлено уведомление, а в случае непогашения будут приостановлены расходные операции по банковским счетам и выставлено инкассовое распоряжение. Если задолженность будет более 45 МРП, дополнительно будет описываться имущество для выставления на торги, будет проводиться работа по взысканию задолженности за счет дебиторов должника. Также предлагается ввести временное ограничение выезда руководителя за пределы РК, временное ограничение лицензии, и только в конце — применение процедуры банкротства, — проинформировал Жаныбек Нуржанов.

Кроме этого, предлагается упростить процедуру предоставления отсрочки/ рассрочки при наличии задолженности в размере около 5 млн тенге.

— Если сейчас необходимо наличие залога либо банковской гарантии, то предлагается определенной категории налогоплательщиков предоставлять

отсрочку/ рассрочку без залога по аналогии с банковским кредитом. Критерии налогоплательщиков, которым будет возможно предоставлена отсрочка/ рассрочка, будут определяться приказом министра финансов. Также предлагается кардинально пересмотреть подходы администрирования НДС (налог на добавленную стоимость), — сообщил заместитель председателя КГД.

Помимо этого, по его словам, если сейчас в администрировании НДС единственным документом является электронная счет - фактура (ЭСФ), то предлагается внедрить новое информационное решение, которое бы учитывало не только выписку ЭСФ, но и полученные ЭСФ, уплату НДС на импорт, НДС за нерезидента и уплату НДС по реализации внутри Казахстана.

— Разработанная информационная система позволяет суммировать все показатели в онлайн-режиме и выводить сальдо по НДС в моменте. Если у налогоплательщика есть превышение по НДС, то он имеет право выписать ЭСФ на сумму НДС в пределах имеющегося сальдо, если превышения нет, то необходимо пополнить баланс через уплату НДС, — подчеркнул Нуржанов. - Ключевое в предлагаемом новшестве — дестимулирование выписки фиктивных ЭСФ. Выписка ЭСФ будет возможна при наличии положительного сальдо по НДС. При внедрении данных подходов необходимо сократить сроки выписки ЭСФ с 15 дней до 5, сократить налоговый период с квартала до одного месяца.

Эти меры, отмечают в КГД, позволят обеспечить прозрачность уплаты НДС, и в итоге сократят сроки возврата НДС экспортерам. В дальнейшем появится возможность рассмотреть вопрос по возврату превышения НДС по внутренним оборотам, снять вопрос превышения НДС по строительству, а также по геологоразведке, которые также возможно будет возвращать.

Заместитель председателя КГД добавил, что при поддержке НПП «Атамекен», несколько налогоплательщиков уже подключены к информационной системе, создана оперативная рабочая группа, которая занимается решением методологических и технических вопросов. Предложения по организации внедрения новых подходов в администрировании НДС будут приняты по итогам работы.



