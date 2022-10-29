Модель единого закупщика на оптовом рынке электроэнергии внедрят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством энергетики РК прорабатывается вопрос внедрения модели единого закупщика на оптовом рынке электрической энергии. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках данной работы планируется переход к новой целевой модели рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии на электронной торговой площадке», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос .

По его словам, модель централизованной купли-продажи электроэнергии позволит исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии, обеспечит удовлетворение заявляемых объемов суточного графика производства-потребления электрической энергии, организовать конкуренцию в секторах генерации и снабжения.

«Министерством энергетики подготовлены соответствующие поправки в Закон «Об электроэнергетике» в рамках проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики», - добавил глава Кабмина.