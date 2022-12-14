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Модель цифрового университета внедрят в Казахстане

14 Декабря 2022, 11:24
Модель цифрового университета внедрят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На базе одного из вузов будет реализован пилотный проект по внедрению модели цифрового университета. Об этом сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках цифровизации отрасли Министерство планирует реализовать внедрение модели цифрового университета. Основная цель создания модели цифрового университета – трансформация базовых процессов и процессов управления в университете с помощью цифровых технологий. Модель «Цифровой университет» предполагает внедрение наиболее современных технологий в образовательный процесс, широкое использование онлайн-платформ, введение персонализированных образовательных траекторий и курсов, новых возможностей пространства и форматов», – сказал Камиль Акатов.

Вице-министр отметил, что в современных условиях, с учетом влияния современных тенденций к изменениям, общество является свидетелем новаторских технологических инноваций, таких как цифровые классы, платформы для обучения, системы управления обучением и многие другие инструменты. IT-технологии теперь также становятся частью системы образования.

По словам Камиля Акатова, модель «Цифровой университет» состоит из 4 основных направлений: системы управления на основе данных; цифровые образовательные технологии; индивидуальные образовательные траектории; компетенции цифровой экономики.

Как отметил вице-министр науки и высшего образования, реализация данной модели станет важной составляющей для взаимодействия субъектов цифровой экосистемы высшего образования.


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